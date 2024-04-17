Под Краснодаром произошло массовое ДТП с двумя грузовиками

Под Краснодаром произошла авария с участием грузовика. ДТП случилось сегодня днем, 17 апреля.



Около 11:25 большегруз Scania ехал по автодороге со стороны М-4 «Дон» в направлении краевого центра. В какой-то момент 35-летний житель станицы Староминской, находившийся за рулем фуры, допустил заднее столкновение с попутно двигавшейся машиной Daewoo. После этого иномарку отбросило в ГАЗель.



В результате аварии пострадали водитель и 19-летняя пассажирка легкового авто. Их доставили в больницу для последующего обследования и оказания необходимой помощи, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.