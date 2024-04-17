В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в Telegram-канале градоначальника.
В городе звучат сирены и громкоговорители. На время тревоги жителей просят проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, городской общественный транспорт приостанавливает движение.
Тревогу отменят по сигналу военных. Сигнал снятия тревоги отличается по визуальному и голосовому оформлению.
Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.