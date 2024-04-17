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В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в Telegram-канале градоначальника.

В городе звучат сирены и громкоговорители. На время тревоги жителей просят проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома, городской общественный транспорт приостанавливает движение.

Тревогу отменят по сигналу военных. Сигнал снятия тревоги отличается по визуальному и голосовому оформлению.

Оповещения о воздушной тревоге введены в городе с конца сентября прошлого года после ракетного удара по штабу Черноморского флота.