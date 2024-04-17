Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона

Балкон многоэтажного дома в Щелкино обрушился в октябре 2023 года, в результате погибли мужчина и женщина, которые в этот момент находились на балконе. Еще одна женщина была госпитализирована в медучреждение с травмами. Как стало известно ранее, накануне трагедии хозяин срезал пожарную лестницу, в результате чего балкон лишился опоры.