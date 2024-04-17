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Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым требует провести капитальный ремонт многоэтажки в Щелкино, где в результате обрушения балкона погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Балкон многоэтажного дома в Щелкино обрушился в октябре 2023 года, в результате погибли мужчина и женщина, которые в этот момент находились на балконе. Еще одна женщина была госпитализирована в медучреждение с травмами. Как стало известно ранее, накануне трагедии хозяин срезал пожарную лестницу, в результате чего балкон лишился опоры.

«В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами МЧС, были выявлены многочисленные нарушения требований жилищного законодательства, пожарной безопасности, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обслуживании многоквартирного дома», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура подготовила исковое заявление в суд, в котором требует обязать управляющую организацию провести ремонт. Суд Ленинского района это требование удовлетворил.

«Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района», — подчеркивается в релизе ведомства.

Прокуратура