Родители подростков заплатят 66 тысяч за выброшенный в водохранилище самокат в Воронеже

Напомним, инцидент произошел вечером 15 апреля. Двое парней 16-ти и 17-ти лет выбросили электросамокат в водохранилище. Свои действия они снимали на камеру. После появления кадров в соцсетях, ими заинтересовалась полиция. Была назначена проверка.