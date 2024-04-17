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Родители подростков заплатят 66 тысяч за выброшенный в водохранилище самокат в Воронеже

Парни хотели пошутить перед девушками.

Источник: Комсомольская правда

Родители двоих подростков, которые выбросили в Воронежское водохранилище электросамокат, заплатят 66 тысяч рублей. Так они возместят ущерб кикшеринговой компании. Об этом проинформировали 17 апреля в ГУ МВД по региону.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 апреля. Двое парней 16-ти и 17-ти лет выбросили электросамокат в водохранилище. Свои действия они снимали на камеру. После появления кадров в соцсетях, ими заинтересовалась полиция. Была назначена проверка.

Хулиганов нашли. Они объяснили свой поступок тем, что сделали это ради шутки на глазах у девушек.

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