Лазареву проверит прокуратура

Ямпольская опубликовала ответ от Генеральной прокуратуры России на ее обращение, отправленное в начале апреля.
«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений», — говорится в документе.
В начале апреля Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова телеведущей на оправдание терроризма. Депутат уточнила, что речь шла о высказывании Лазаревой, в котором она положительно оценила атаки беспилотников на Россию.
Минюст внес Лазареву в реестр иностранных агентов в июле 2022 года. В марте того же года она покинула Россию.