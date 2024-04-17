В Севастополе отменили воздушную тревогу

«Отбой воздушной тревоги», — написал в своемTelegram-канале Развожаев.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе около половины пятого вечера в среду. Сирена звучала в городе около часа. Движение транспорта по Крымскому мосту также было временно остановлено.
После прекращения воздушной тревоги в городе возобновляют работу морской и наземный общественный транспорт. На время тревоги он прекращал движение.
Отмена воздушной тревоги.
Только после того, как военные дают сигнал об отмене, воздушная опасность снимается. В этом случае сирена, запущенная ЕДДС, выключится, а по телеканалам и радио будет идти сигнал отбоя тревоги.
Сигнал объявления тревоги и снятия различаются и по визуальному оформлению, и по голосовому.