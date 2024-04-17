Подвоз питьевой воды организовали в Балахне

В Нижегородской области для жителей Балахны, оставшихся без воды из-за аварии, подвозят питьевую воду. Об этом сообщает администрация Балахнинского района.
Напомним, 750 жилых домов остались без горячей и холодной воды из-за утечки на трубопроводе. Кроме того, жители некоторых домов остались не только без воды, но и без отопления.
Подвоз питьевой воды организовали в микрорайоны НиГРЭС и ЖДО, а также в центр города и микрорайон ЦКК. Прийти за водой граждане могут на улицу Дзержинского, Свердлова, Некрасова, ЦКК, Энгельса, Рязанова, а также на проспект Революции с 17.30 до 21.00.
График подвоза питьевой воды в городе Балахна:
Микрорайоны НиГРЭС и ЖДО 17.30 — ул. Дзержинского 78а (МБОУ СОШ № 4) 18.30 — ул. Свердлова, между домами 4 и 9 19.00 — ул. Дзержинского 45 (РДК) 20.00 — площадь перед домами 34−36 по ул. Дзержинского (стела К. Минин) 21.00 — ул. Некрасова 12.
Центр города и микрорайон ЦКК 17.30 — ул. ЦКК, 2 18.30 — ул. Энгельса 7 19.00 — ул. Рязанова 8 20.00 — ул. Энгельса 68 20.30 — ул. Энгельса 94 21.00 — перекресток ул. Энгельса и ул. Пушкина (д. 103А по ул. Энгельса).