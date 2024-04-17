Подвоз питьевой воды организовали в Балахне

Подвоз питьевой воды организовали в микрорайоны НиГРЭС и ЖДО, а также в центр города и микрорайон ЦКК. Прийти за водой граждане могут на улицу Дзержинского, Свердлова, Некрасова, ЦКК, Энгельса, Рязанова, а также на проспект Революции с 17.30 до 21.00.