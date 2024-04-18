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В Краснодаре из реки Кубань достали тело человека

Тело человека вытащили из реки Кубань в Краснодаре возле «Моста поцелуев». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сообщение о трупе мужчины в реке появилось в соцсетях. Очевидцы вызвали на место правоохранителей.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела. Они установят причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.

СК