В Краснодаре из реки Кубань достали тело человека

Сообщение о трупе мужчины в реке появилось в соцсетях. Очевидцы вызвали на место правоохранителей.
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела. Они установят причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.
Тело человека вытащили из реки Кубань в Краснодаре возле «Моста поцелуев». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Сообщение о трупе мужчины в реке появилось в соцсетях. Очевидцы вызвали на место правоохранителей.
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела. Они установят причины и обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего.