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WSJ: часть офицеров КСИР покинула Сирию в ожидании ответной атаки Израиля

Правительство Ирана готовится к возможному ответу Израиля на недавнюю атаку Тегерана. Часть старших офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) покинула территорию Сирии. Ливанская шиитская группировка «Хезболла», считающаяся одним из главных союзников Ирана в регионе, также сократила присутствие своих офицеров в Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сирийские спецслужбы.

Источник: Reuters

По данным газеты, Тегеран опасается, что Израиль может нанести ответный удар по иранским военным или высокопоставленным должностным лицам. На фоне этого иранские торговые корабли в Красном море стали ходить в сопровождении кораблей военного флота страны. Источники WSJ утверждают, что в Сирии останутся офицеры среднего звена, но они будут передислоцированы из соображений безопасности. Военные КСИР стараются передвигаться именно по ночам, так как в это время атака Израиля наиболее вероятна.

Как сообщили газете арабские чиновники, ожидается, что Израиль предупредит союзников в регионе об ответном ударе и ограничится только атаками на иранские военные объекты в Сирии. Опрошенные WSJ военные эксперты считают, что такой вариант позволит Израилю и ответить на атаку Ирана, и избежать расширения конфликта до полноценной войны.

Израиль пока не принял решение, каким будет его ответ на атаку со стороны Ирана. Союзники Израиля призывают его не приводить к эскалации конфликта. Сегодня, 17 апреля, страну посетили главы МИД Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок. После переговоров с ними израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что благодарен вкладу их стран, но решение об ответе на иранскую атаку Израиль примет сам.

Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Удар был ответом на израильскую атаку по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. При той атаке погибли два иранских генерала, а также пять офицеров КСИР. Накануне иранского удара страны Запада призвали своих граждан не посещать территорию обеих стран.