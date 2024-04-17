WSJ: часть офицеров КСИР покинула Сирию в ожидании ответной атаки Израиля

По данным газеты, Тегеран опасается, что Израиль может нанести ответный удар по иранским военным или высокопоставленным должностным лицам. На фоне этого иранские торговые корабли в Красном море стали ходить в сопровождении кораблей военного флота страны. Источники WSJ утверждают, что в Сирии останутся офицеры среднего звена, но они будут передислоцированы из соображений безопасности. Военные КСИР стараются передвигаться именно по ночам, так как в это время атака Израиля наиболее вероятна.
Как сообщили газете арабские чиновники, ожидается, что Израиль предупредит союзников в регионе об ответном ударе и ограничится только атаками на иранские военные объекты в Сирии. Опрошенные WSJ военные эксперты считают, что такой вариант позволит Израилю и ответить на атаку Ирана, и избежать расширения конфликта до полноценной войны.
Израиль пока не принял решение, каким будет его ответ на атаку со стороны Ирана. Союзники Израиля призывают его не приводить к эскалации конфликта. Сегодня, 17 апреля, страну посетили главы МИД Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок. После переговоров с ними израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что благодарен вкладу их стран, но решение об ответе на иранскую атаку Израиль примет сам.
Ночью 14 апреля Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Удар был ответом на израильскую атаку по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля. При той атаке погибли два иранских генерала, а также пять офицеров КСИР. Накануне иранского удара страны Запада призвали своих граждан не посещать территорию обеих стран.