WSJ: часть офицеров КСИР покинула Сирию в ожидании ответной атаки Израиля

По данным газеты, Тегеран опасается, что Израиль может нанести ответный удар по иранским военным или высокопоставленным должностным лицам. На фоне этого иранские торговые корабли в Красном море стали ходить в сопровождении кораблей военного флота страны. Источники WSJ утверждают, что в Сирии останутся офицеры среднего звена, но они будут передислоцированы из соображений безопасности. Военные КСИР стараются передвигаться именно по ночам, так как в это время атака Израиля наиболее вероятна.