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40-градусная жара накроет Казахстан летом: в МЧС опасаются лесных пожаров

Министр по ЧС Чингис Аринов доложил заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву о готовности к пожароопасному периоду, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 60% 760 мм рт. ст. +21°

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба МЧС.

«Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны», — заявил министр по ЧС.

По его словам, слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также не принятие заблаговременных превентивных мероприятий могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.

«Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парков и заповедников отсутствуют», — подчеркнул Чингис Аринов.

Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и очистка территории, необходимо начать уже сейчас.

«Согласно предварительному прогнозу, лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов. Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период», — заключили в МЧС.

МЧС
пожары