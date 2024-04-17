40-градусная жара накроет Казахстан летом: в МЧС опасаются лесных пожаров

«Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны», — заявил министр по ЧС.