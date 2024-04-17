40-градусная жара накроет Казахстан летом: в МЧС опасаются лесных пожаров

Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба МЧС.
«Ежегодно МЧС до начала пожароопасного периода принимаются необходимые меры для межведомственной координации по тушению лесостепных пожаров. Но, как показывает практика, зачастую силы и средства ответственных госорганов не в полной мере готовы к ликвидации природных пожаров и недостаточны», — заявил министр по ЧС.
По его словам, слабая материально-техническая оснащенность подразделений, а также не принятие заблаговременных превентивных мероприятий могут негативно повлиять на прохождение и этого пожароопасного периода.
«Также главную роль в своевременном реагировании на лесные пожары играют системы раннего обнаружения и устойчивая радиосвязь у лесников, которые в большинстве наших национальных парков и заповедников отсутствуют», — подчеркнул Чингис Аринов.
Он особо отметил, что превентивные мероприятия, такие как создание минерализованных полос и очистка территории, необходимо начать уже сейчас.
«Согласно предварительному прогнозу, лето ожидается жарким, температура воздуха будет свыше 40 градусов. Чингис Аринов заверил, что силы и средства МЧС будут находиться в повышенной готовности весь пожароопасный период», — заключили в МЧС.