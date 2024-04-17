Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания в Шымкенте

Школьница играла с друзьями на «заброшке».
«На место происшествия выезжали три человека личного состава. До приезда скорой помощи сотрудники оказали первую медицинскую помощь девочке. Просим не оставлять детей без присмотра!» — сказал замначальника пожарной части № 2 Ерсултан Абильдабек.
Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу. Её обследовали нейрохирург, травматолог и реаниматолог. По их рекомендациям девочку госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали.
«У пострадавшей сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ушибы и ссадины лица и лобной области. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Ушибленная рана правого коленного сустава. Состояние при поступлении тяжёлое за счёт общей мозговой симптоматики. Была сделана операция репозиция правого бедра с внутренней фиксацией», — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.
Сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей.