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Девочка упала с третьего этажа заброшенного здания в Шымкенте

11-летняя девочка упала с высоты третьего этажа в Шымкенте. Инцидент произошёл в заброшенном здании Гидролизного завода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Школьница играла с друзьями на «заброшке».

«На место происшествия выезжали три человека личного состава. До приезда скорой помощи сотрудники оказали первую медицинскую помощь девочке. Просим не оставлять детей без присмотра!» — сказал замначальника пожарной части № 2 Ерсултан Абильдабек.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу. Её обследовали нейрохирург, травматолог и реаниматолог. По их рекомендациям девочку госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали.

«У пострадавшей сочетанная травма. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Ушибы и ссадины лица и лобной области. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Ушибленная рана правого коленного сустава. Состояние при поступлении тяжёлое за счёт общей мозговой симптоматики. Была сделана операция репозиция правого бедра с внутренней фиксацией», — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.

Сейчас девочка находится в реанимации под наблюдением врачей.

несчастный случай