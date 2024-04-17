Три женщины пострадали при падении рекламного щита на остановку в Актобе

Как пишет местное издание «Диапазон» со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области, происшествие произошло вечером на проспекте А. Молдагуловой в районе ЖК «Золотой квартал».
«При установке рекламного щита на стеклянную крышу остановки рухнула часть конструкции. Осколки разрушившейся крыши упали на трех женщин. Они в это время ждали здесь автобус», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали. Началось досудебное расследование по факту выполнения работ, либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.