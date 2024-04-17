В Минске с погоней задерживали нетрезвого водителя

Инспекторы рассказали, что на улице Уборевича сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска подали сигнал об остановке водителю автомобиля Hyundai, однако автомобилист проигнорировал требование и продолжил движение по внутреннему кольцу МКАД. Началось преследование. Вскоре нарушитель был задержан.
«Его доставили на освидетельствование, по результатам которого в выдыхаемом воздухе мужчины выявлено 1,78 промилле алкоголя», — добавили правоохранители.
Водитель был доставлен в районное управление внутренних дел, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.
Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, категорически запрещено действующим законодательством.
«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать по телефону 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — резюмировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.