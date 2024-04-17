В Минске с погоней задерживали нетрезвого водителя

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать по телефону 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — резюмировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.