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В Минске с погоней задерживали нетрезвого водителя

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Подробности инцидента БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы рассказали, что на улице Уборевича сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска подали сигнал об остановке водителю автомобиля Hyundai, однако автомобилист проигнорировал требование и продолжил движение по внутреннему кольцу МКАД. Началось преследование. Вскоре нарушитель был задержан.

«Его доставили на освидетельствование, по результатам которого в выдыхаемом воздухе мужчины выявлено 1,78 промилле алкоголя», — добавили правоохранители.

Водитель был доставлен в районное управление внутренних дел, автомобиль помещен на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, категорически запрещено действующим законодательством.

«Обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать по телефону 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих», — резюмировали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.