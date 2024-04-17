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Милиция задержала экстремиста, хранившего дома оружие

Мужчина признался правоохранителям, что занимается черным копательством и коллекционирует оружие.

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Милиция задержала жителя Барановичей, у которого хранилось большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, сообщает Telegram-канал ведомства.

«В поле зрения сотрудников ГУБОПиК МВД попал активный участник деструктивных телеграм-каналов, который имеет глубокие познания в стрелковом оружии, изготовлении горючих смесей и взрывчатых веществ, а также тактике их использования», — рассказал начальник отдела ГУБОПиК МВД Евгений Пилецкий.

По его словам, задержанным оказался 27-летний житель Барановичей. При осмотре места его жительства обнаружено большое количество стрелкового оружия и боеприпасов: пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие. Весь арсенал изъят и направлен на экспертизу.

«Мужчина признался, что занимается черным копательством и коллекционирует оружие. Также известно, что он наркозависим: несколько лет употребляет особо опасное психотропное вещество мефедрон», — отметил Пилецкий.

В настоящее время проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Действиям задержанного следователями будет дана правовая оценка.

Также отмечается, что МВД Беларуси после трагических событий в Подмосковье ввело повышенные меры по обеспечению безопасности граждан, в том числе усилен мониторинг интернет-пространства.