Милиция задержала экстремиста, хранившего дома оружие

По его словам, задержанным оказался 27-летний житель Барановичей. При осмотре места его жительства обнаружено большое количество стрелкового оружия и боеприпасов: пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие. Весь арсенал изъят и направлен на экспертизу.