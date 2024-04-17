Восемь районов ЗКО и Уральск остаются все еще под угрозой большой воды

Замакима отметил, что по ЗКО до сих пор угроза не устранена. По его словам, несмотря на то, что ситуация стабилизировалась, в восемь из 12 районов и г. Уральск находятся под угрозой реки Урал. Более того, к этой реке присоединяются реки Сакмара, Илек и Чингирлау.