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Машина сбила 9-летнего ребенка в Витебске

В Витебске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщили в ГАИ.

ДТП случилось вечером 17 апреля на улице Титова. Наезд на ребенка совершил сидевший за рулем Hyundai Accent 42-летний мужчина.

В итоге несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.

Проводится проверка.

Фото: Pixabay.