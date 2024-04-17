Машина сбила 9-летнего ребенка в Витебске

ДТП случилось вечером 17 апреля на улице Титова. Наезд на ребенка совершил сидевший за рулем Hyundai Accent 42-летний мужчина.
В итоге несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.
Проводится проверка.
Фото: Pixabay.
В Витебске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил нерегулируемый пешеходный переход. Об этом сообщили в ГАИ.
ДТП случилось вечером 17 апреля на улице Титова. Наезд на ребенка совершил сидевший за рулем Hyundai Accent 42-летний мужчина.
В итоге несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу.
Проводится проверка.
Фото: Pixabay.