Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire

«Около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”. Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в министерстве.