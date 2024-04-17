Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белгородской областью уничтожили 14 снарядов РСЗО Vampire

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Над Белгородской областью сбиты 14 снарядов РСЗО «Вампир» войск Украины, сообщило в среду Минобороны РФ в телеграм-канале.

Источник: РИА Новости

«Около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”. Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в министерстве.