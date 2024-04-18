Ранена пенсионерка, повреждены пилорама и два дома: что происходит в Воронеже после падения беспилотника ВСУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О ПАДЕНИИ БЕСПИЛОТНИКА В ВОРОНЕЖЕ НА 18 АПРЕЛЯ 2024 ГОДА.
Украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать Воронеж вечером среды, 17 апреля. Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили дрон и подавили его, сообщил глава региона Александр Гусев.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ УКРАИНСКОГО БЕСПИЛОТНИКА.
По предварительным данным, при падении беспилотника оказалось повреждено промышленное здание. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города.
— Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения, — добавил губернатор.
Утром 18 апреля власти уточнили: разрушения зафиксировали уже в четырех домах.
ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ПАДЕНИИ БПЛА.
Изначально ни чиновники, ни представители оперативных служб не сообщали о пострадавших. Однако, по уточненной информации, ранения получила 67-летняя местная жительница. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Состояние пенсионерки средней степени тяжести, стабильное.
ПОЖАР В АНГАРЕ СО СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ.
Также поздним вечером 17 апреля крупный пожар разгорелся на Левом берегу Воронежа. Полыхал промышленный ангар, сообщили в региональном ГУ МЧС. Однако причину возгорания спасатели не уточнили.
По данным ведомства, сигнал о возгорании поступила на пульт дежурного в 21.15. В помещении горели пиломатериалы и станки. На месте работали три расчета пожарной охраны. Огонь на площади около 200 метров квадратных ликвидировали в 22.02.