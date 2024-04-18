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Свыше 18 тысяч пострадавших от паводков вернулись домой — МЧС

МЧС Казахстана опубликовало актуальную информацию о паводковой ситуации, передает BaigeNews.kz.

Источник: МЧС РК

Службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 117 617 человек, в том числе 43 887 детей.

В безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных.

Вернулся домой 18 651 человек. В эвакопунктах находятся 6 932 человека, в том числе 3 143 детей.

Откачано свыше 10 млн. кубометров талой воды, уложено более 3,1 млн. мешкотар и 1,4 млн. тонн инертного материала. Отведена вода из 4 134 жилых домов и 2 698 дворовых территорий.

В пострадавшие регионы доставлено 4 211 тонн гуманитарной помощи.

МЧС