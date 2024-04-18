В России в 2023 году за госизмену осудили 39 человек

Из судебной статистики следует, что общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло до 862 человек в 2023 году с 668 человек в 2022 году. В 2022-м в статью о госизмене были внесены изменения, к ней отнесли действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России. В апреле 2023 года максимальное наказание за госизмену ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.