В России в 2023 году за госизмену осудили 39 человек

В 2022 году за госизмену было вынесено 16 приговоров, за шпионаж был осужден один человек.
Из судебной статистики следует, что общее число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства выросло до 862 человек в 2023 году с 668 человек в 2022 году. В 2022-м в статью о госизмене были внесены изменения, к ней отнесли действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России. В апреле 2023 года максимальное наказание за госизмену ужесточили с 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
За прошедший год в России по уголовным статьям осудили 589 тыс. человек. Показатель оказался самым низким за последние три года. В 2022 году по обвинению в уголовных преступлениях в первой инстанции были осуждены 614,7 тыс. человек, в 2021-м — 601 тыс., в 2020-м — 563 тыс. человек. Всего в 2023 году было рассмотрено 727 168 дел, вынесено 1874 оправдательных приговора (0,26% от общего числа оконченных дел).