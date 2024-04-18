Дом сельского депутата в Хабаровском крае затопило паводком

«Первым затопило погреб, откуда мы едва успели вытащить семена, но вся провизия оказалась затоплена. Вода прибывала со всех сторон и бушевала вокруг дома, во дворе можно было ходить только в болотниках. Старший сын с другом добрались до нас и помогли поднять электроприборы в доме, включая холодильник и морозильную камеру — их поставили на чурки. Больше всего переживала за скотину. Коров, козочек, курочек загнали в сарай, который стоит на возвышенности», — вспоминает собеседница.