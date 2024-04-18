Дом сельского депутата в Хабаровском крае затопило паводком

В посёлке Тырма Хабаровского края продолжают бороться с последствиями паводка, который подтопил несколько домовладений и обрушил мост. На месте работает группа спасателей МЧС с тепловым и насосным оборудованием, организована лодочная переправа и пункты временного размещения. Депутат Тырминского сельского поселения Ольга Павлинец рассказала «АиФ-Дальинформ», что происходит в посёлке в эти дни и как большая вода чуть не погубила её дом и хозяйство.
Река Сутырь, на которой стоит Тырма, начала выходить из берегов в середине месяца. 16 апреля в районе моста образовались ледяные торосы, из-за чего уровень воды стремительно подскочил. В зону подтопления попали улица Рабочая и Железнодорожная — по информации главы района Алексея Маслова, паводок затронул шесть частных домов и четыре автодороги.
«Первым затопило погреб, откуда мы едва успели вытащить семена, но вся провизия оказалась затоплена. Вода прибывала со всех сторон и бушевала вокруг дома, во дворе можно было ходить только в болотниках. Старший сын с другом добрались до нас и помогли поднять электроприборы в доме, включая холодильник и морозильную камеру — их поставили на чурки. Больше всего переживала за скотину. Коров, козочек, курочек загнали в сарай, который стоит на возвышенности», — вспоминает собеседница.
В 17:12, находясь на грани отчаяния, депутат позвонила в администрацию района, но там, утверждает она, попросили дождаться следующего дня, «так как время уже позднее». Ольга настаивала на необходимости провести подрывные работы, чтобы ликвидировать ледяной затор, однако в итоге этого делать не пришлось — спустя ровно 18 минут глыбы льда разнесли деревянный мост, который блокировал их путь, и двинулись вниз по реке.
«Оставалось только молить Бога о помощи. Когда пришло сообщение, что мост развалился под напором воды, мы с облегчением вздохнули… Вода уходила долго, из погреба её выкачивали весь день. Но периодически она прибывает снова, так как протока рядом с домом переполнена», — поделилась депутат.
Тем временем жители правого берега, которых рухнувший мост связывал с основной частью посёлка, оказались «отрезаны от цивилизации». Для них обустроили временную переправу на лодках. Решается вопрос с поставкой продовольствия и медикаментов, а двух первоклассников перевели на дистанционное обучение.