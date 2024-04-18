Пьяная мать избила полицейскую, чтобы не отдавать ребенка: суд вынес приговор

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летней Кристине Митронь, которая напала на инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН) при попытке изъятия ребенка. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Инцидент произошел, когда сотрудница отдела полиции «Калининский» прибыла к Митронь по заявке дежурной части. Женщина употребляла спиртные напитки и не занималась воспитанием своего малолетнего ребенка, поэтому было принято решение об изъятии ребенка.
Инспектор ПДН потребовала передать ей ребенка и проследовать в отдел полиции для составления протокола по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Однако, Кристина Митронь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на полицейскую, нанеся ей удар в плечо и толкнув ее головой об стену. Затем она продолжила наносить удары по лицу инспектора.
Стоит отметить, что ранее Митронь уже привлекалась к уголовной ответственности за ложный донос и побои.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Кристине Митронь наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.