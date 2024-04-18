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Пьяная мать избила полицейскую, чтобы не отдавать ребенка: суд вынес приговор

В результате нападения инспектор ПДН получила ссадины и кровоподтеки.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор 32-летней Кристине Митронь, которая напала на инспектора по делам несовершеннолетних (ПДН) при попытке изъятия ребенка. Об этом сообщает издание Сиб.фм.

Инцидент произошел, когда сотрудница отдела полиции «Калининский» прибыла к Митронь по заявке дежурной части. Женщина употребляла спиртные напитки и не занималась воспитанием своего малолетнего ребенка, поэтому было принято решение об изъятии ребенка.

Инспектор ПДН потребовала передать ей ребенка и проследовать в отдел полиции для составления протокола по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Однако, Кристина Митронь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на полицейскую, нанеся ей удар в плечо и толкнув ее головой об стену. Затем она продолжила наносить удары по лицу инспектора.

В результате нападения инспектор ПДН получила ссадины и кровоподтеки. Кристина Митронь была задержана и в отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).


Стоит отметить, что ранее Митронь уже привлекалась к уголовной ответственности за ложный донос и побои.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Кристине Митронь наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.