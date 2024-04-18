Пьяная мать избила полицейскую, чтобы не отдавать ребенка: суд вынес приговор

Инспектор ПДН потребовала передать ей ребенка и проследовать в отдел полиции для составления протокола по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию). Однако, Кристина Митронь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросилась на полицейскую, нанеся ей удар в плечо и толкнув ее головой об стену. Затем она продолжила наносить удары по лицу инспектора.