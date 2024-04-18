Мосгорсуд отказался отправить в СИЗО топ-менеджеров «Сирена-трэвел» Ройтмана и Кальчука

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался отправить под стражу заместителей генерального директора AО «Сирена-трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.
«Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение по мере пресечения Ройтману и Кальчуку и постановил решение первой инстанции оставить без изменения», — сказали там.
Ранее Хорошевский суд Москвы избрал обоим запрет определенных действий до 4 июня. Обвиняемым запрещено покидать свои квартиры с 18:00 до 08:00, общаться со свидетелями по делу и работниками своей компании, посещать офис «Сирены-трэвел» или организованные компанией мероприятия. Средства связи, в том числе интернет, они могут использовать только для общения с защитниками и следствием, а также для вызова оперативных служб. Однако в прокуратуре сочли, что Ройтман и Кальчук нарушают запреты, наложенные судом, и опротестовали их. Мосгорсуд с доводами надзорного ведомства не согласился.
Ранее в компании «Сирена-трэвел» (технологический партнер Корпорации по внедрению проекта системы бронирования авиабилетов «Леонардо»), разработчике системы бронирования Leonardo, прошли обыски. Они были проведены по делу, возбужденному по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, повлекшее тяжкие последствия). Расследование связано с кибератаками с территории Украины осенью 2023 года. Тогда система Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, что вызывало затруднения регистрации в аэропортах.