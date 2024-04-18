Мосгорсуд отказался отправить в СИЗО топ-менеджеров «Сирена-трэвел» Ройтмана и Кальчука

Ранее Хорошевский суд Москвы избрал обоим запрет определенных действий до 4 июня. Обвиняемым запрещено покидать свои квартиры с 18:00 до 08:00, общаться со свидетелями по делу и работниками своей компании, посещать офис «Сирены-трэвел» или организованные компанией мероприятия. Средства связи, в том числе интернет, они могут использовать только для общения с защитниками и следствием, а также для вызова оперативных служб. Однако в прокуратуре сочли, что Ройтман и Кальчук нарушают запреты, наложенные судом, и опротестовали их. Мосгорсуд с доводами надзорного ведомства не согласился.