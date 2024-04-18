Вторая волна паводков накрыла СКО

Как сообщается в Telegram-канале СЦК, в пик паводка максимальный перелив на Сергеевском водохранилище составлял 425 см. После прохождения первой волны пошло уменьшение до 250 см. На данный момент в связи с приходом второй волны идет повышение уровня воды на водохранилище. Перелив сейчас составляет 265 см, говорится в сообщении.
О ситуации в регионе на брифинге в СЦК проинформировал заместитель акима Северо-Казахстанской области Канат Дузелбаев. По его словам, на данный момент сложная обстановка в Кызылжарском районе и в Петропавловске. Произошли переливы в населенных пунктах Кызылжарского района и часть районов областного центра. По Петропавловску затоплено 1626 домов, в Кызылжарском районе — 1212 домов.
«Сил и средств у нас достаточно. Кроме того, сегодня прибыли инженерные войска с плавучими понтонами для оказания помощи», — заверил замакима.
Напомним, вторую волну паводков ожидают и в Западно-Казахстанской области. Ситуация в Уральске остается критической. Добавим, на прошлой неделе в Петропавловске потоки талой воды с огромными кусками льда повредили линии электропередачи. Из-за этого городская насосная станция оказалась обесточена и город остался без воды. В соцсетях горожане публиковали видео, на которых запечатлены огромные очереди у водовозов. В субботу, 13 апреля, в Петропавловске частично отключился свет.
Комментируя ситуацию, аким Серик Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой «агрессии» не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы. На следующий день в городе закрыли въезд, а затем перевели учеников на дистанционное обучение. 16 апреля в регион прилетел Токаев. Среди прочего, он осмотрел Петропавловский гидроузел.