Вторая волна паводков накрыла СКО

Комментируя ситуацию, аким Серик Мухамедиев заявил, что за все время паводков льдины такой «агрессии» не проявляли. Он отмечал, что специалисты проводят восстановительные работы. На следующий день в городе закрыли въезд, а затем перевели учеников на дистанционное обучение. 16 апреля в регион прилетел Токаев. Среди прочего, он осмотрел Петропавловский гидроузел.