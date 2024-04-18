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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за квартиры для сироты-инвалида в НСО

Два года назад молодому человеку выделили квартиру, но она казалась непригодна для жизни.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за состояния квартиры для сироты-инвалида из Каргата. Об этом сообщил Информационный центр ведомства.

В СК обратились в интересах сироты из Новосибирской области с инвалидностью. Два года назад молодому человеку выделили квартиру, но она казалась непригодна для жизни: в стенах были трещины, газовое оборудование не работало, потолок протекал, зимой там было очень холодно. Местное управление СК начало проверку. Глава ведомства Бастрыкин поручил открыть уголовное дело и докладывать о результатах и ходе его расследования.

Напомним, глава СК Бастрыкин заинтересовался конфликтом в школе в Новосибирске.

СК