В СИЗО оставили подельника террориста Мирзоева* из Новосибирска

22 марта четыре террориста атаковали подмосковный концертный зал. В результате погибло более 140 человек, еще 300 пострадало. Всех террористов задержали. Ими оказались граждане Таджикистана. Один из них, Далерджон Мирзоев*, некоторые время жил и был прописан у родственников в Новосибирске. Их заключили под стражу до 22 мая.