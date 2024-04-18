В СИЗО оставили подельника террориста Мирзоева* из Новосибирска

Мосгорсуд оставил под арестом Аминчона Исломова*, который проходит как сообщник четырех нападавших на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил Сиб.фм.
22 марта четыре террориста атаковали подмосковный концертный зал. В результате погибло более 140 человек, еще 300 пострадало. Всех террористов задержали. Ими оказались граждане Таджикистана. Один из них, Далерджон Мирзоев*, некоторые время жил и был прописан у родственников в Новосибирске. Их заключили под стражу до 22 мая.
Спустия несколько дней задержали их сообщников — Аминчона* и Диловара Исломовых* и их отца Исроила*. Им инкриминирует пособничестве в терроризме. Один из фигурантов дела, Аминчон Исломов*, хотел обжаловать свой арест, но суд оставил его в СИЗО.
Напомним, прописанный в Новосибирске террорист сдал куратора расстрела в «Крокусе».
* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.