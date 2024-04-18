Бил в полную силу: хабаровчанин получил срок за убийство друга

Преступление было совершено в мае прошлого года в Индустриальном районе Хабаровска. Мужчина был сильно пьян и повздорил со своим товарищем. Что стало причиной конфликта, уже никто не скажет. Однако закончился он трагедией. Разъяренный хабаровчанин накинулся на оппонента с ножом. Воткнул оружие в область груди, от чего тот скончался.