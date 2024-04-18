Бил в полную силу: хабаровчанин получил срок за убийство друга

В Хабаровске осудили 50-летнего мужчину за убийство. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести виновнику приговор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Преступление было совершено в мае прошлого года в Индустриальном районе Хабаровска. Мужчина был сильно пьян и повздорил со своим товарищем. Что стало причиной конфликта, уже никто не скажет. Однако закончился он трагедией. Разъяренный хабаровчанин накинулся на оппонента с ножом. Воткнул оружие в область груди, от чего тот скончался.
— По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, результаты подтвердили причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, позволили предъявить обвинение и направить уголовное дело в суд, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.