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Бил в полную силу: хабаровчанин получил срок за убийство друга

За убийство товарища ножом осудили жителя Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске осудили 50-летнего мужчину за убийство. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы вынести виновнику приговор. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Преступление было совершено в мае прошлого года в Индустриальном районе Хабаровска. Мужчина был сильно пьян и повздорил со своим товарищем. Что стало причиной конфликта, уже никто не скажет. Однако закончился он трагедией. Разъяренный хабаровчанин накинулся на оппонента с ножом. Воткнул оружие в область груди, от чего тот скончался.

— По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, результаты подтвердили причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, позволили предъявить обвинение и направить уголовное дело в суд, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.