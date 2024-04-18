В центре Хабаровска самокатчик влетел в автомобиль, поехав на красный

ДТП произошло 17 апреля в Центральном районе. 16-летний подросток на электросамокате решил пересечь улицу по пешеходному переходу возле дома № 116 по улице Волочаевской. При этом, уточнили в ГИБДД, парень не спешился и не дождался разрешающего сигнала, из-за чего в итоге попал под колёса Honda Fit.
В результате столкновения самокатчик упал на асфальт. Его осмотрели врачи скорой помощи. Как выяснилось, подросток отделался лишь испугом и не получил никаких травм.
Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.