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В центре Хабаровска самокатчик влетел в автомобиль, поехав на красный

В Хабаровске электросамокатчик врезался в автомобиль, проезжая по «зебре» на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

ДТП произошло 17 апреля в Центральном районе. 16-летний подросток на электросамокате решил пересечь улицу по пешеходному переходу возле дома № 116 по улице Волочаевской. При этом, уточнили в ГИБДД, парень не спешился и не дождался разрешающего сигнала, из-за чего в итоге попал под колёса Honda Fit.

В результате столкновения самокатчик упал на асфальт. Его осмотрели врачи скорой помощи. Как выяснилось, подросток отделался лишь испугом и не получил никаких травм.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.