В центре Хабаровска самокатчик влетел в автомобиль, поехав на красный

ДТП произошло 17 апреля в Центральном районе. 16-летний подросток на электросамокате решил пересечь улицу по пешеходному переходу возле дома № 116 по улице Волочаевской. При этом, уточнили в ГИБДД, парень не спешился и не дождался разрешающего сигнала, из-за чего в итоге попал под колёса Honda Fit.