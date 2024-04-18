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Стоял на косогоре и целился в людей: подростка с оружием заметили в Приморье

Во Владивостоке мужчина и его 14-летний сын привлекли внимание полиции играми с пневматическим оружием.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке в районе Нейбута, 87, жители города заметили парня с ружьем в руках. По словам очевидцев, он стоял на косогоре и целился в людей, стоящих у входа в гараж, а порой и подходил ближе. В полиции организовали проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

«Непонятно, была ли это чья-то шутка или имел место быть какой-то конфликт», — рассказывали приморцы в социальных сетях.

В тот же день, когда возле гаражей заметили парня, на Нейбута приехали сотрудники полиции. По предварительной информации, в этой истории замешаны двое: отец и его 14-летний сын, которые, как рассказали в УМВД, играли с пневматическим оружием.

Полиция организовала проверку, опрашивает очевидцев и мужчину с его ребенком, оружие же изъяли для экспертизы.