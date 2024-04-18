RTL сообщило об инсценировке смерти и бегстве в Москву миллиардера из ФРГ

Хауб пропал во время катания на лыжах в Альпах, были организованы поиски, продлившиеся шесть дней, но тело 58-летнего бизнесмена не нашли. Он был главой и совладельцем немецкой сети супермаркетов Tengelmann Group. На 2018 год его состояние оценивалось Forbes в $6,4 млрд, он был одним из самых богатых немцев. У него остались жена и двое детей.