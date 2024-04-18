«Извини, что помял»: в Красноярске 10-классник избил одноклассницу

В полицию с заявлением обратилась мать Анастасии (имя изменено). Она пожаловалась на то, что ее дочь избил одноклассник.
Со слов женщины, конфликт между Настей и Денисом (имя изменено) начался без причины. Во время урока школьница повернулась к соседке и облокотилась на Дениса. Подросток резко отреагировал, оттолкнул девушку и начал пинать ее стул.
После этого Анастасия связалась с подругой своего одноклассника, и предупредила ее об агрессивности молодого человека. Об этом, естественно, узнал Денис.
Встретив девушку в школе, парень схватил ее за шею, начал душить, тянуть за волосы. Путь школьнице преградил другой мальчик, девочка не могла убежать.
Администрация школы не сообщила матери пострадавшей девочки о случившемся. Она узнала все сама. Были сняты побои, написано заявление в полицию.
Женщина рассказала, что Денис не признал свою вину. Напротив, он сказал, что «сделал все правильно». Лишь после разговора об ответственности за этот поступок, парень попросил слабое извинение за то, что «немного помял девушку»,
Оказалось, что ответное заявление написала и мама Дениса. В своей претензии она указала, что девушка тоже ударила одноклассника и обозвала его.
В ситуации разбирается полиция.