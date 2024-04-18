По делу о преступлениях 20-летней давности арестовали священника и военного

5 апреля в Красноярске арестовали мужчину, который в 2001 году заказал убийство бизнесмена в Норильске. Причастность подозреваемого к случившемуся установили после возобновления расследования уголовного дела. По данным следствия, 55-летний москвич в 2000-х годах возглавлял ОПГ в Норильске и поручил троим своим подчиненным убить коммерческого управляющего одного из ресторанов города.