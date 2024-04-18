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По делу о преступлениях 20-летней давности арестовали священника и военного

Следственный комитет (СК) РФ расследует уголовное дело о тяжких преступлениях 20-летней давности, фигурантами которого являются военнослужащий и священник из Белгородской области. Это следует из документа, опубликованного на сайте Мосгорсуда.

Источник: РИА "Новости"

Еще одним подозреваемым по делу проходит индивидуальный предприниматель. В документе отмечается, что с 1997 по 2017 годы они совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийства, вымогательства и похищения людей. Предварительное следствие по уголовному делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось.

Все трое были задержаны летом прошлого года, после чего помещены под стражу. В марте 2024-го суд постановил продлить подозреваемым меру пресечения — в СИЗО они пробудут до 6 июня, хоть защита и пыталась обжаловать решение судьи.

5 апреля в Красноярске арестовали мужчину, который в 2001 году заказал убийство бизнесмена в Норильске. Причастность подозреваемого к случившемуся установили после возобновления расследования уголовного дела. По данным следствия, 55-летний москвич в 2000-х годах возглавлял ОПГ в Норильске и поручил троим своим подчиненным убить коммерческого управляющего одного из ресторанов города.

СК