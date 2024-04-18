В центре Иркутска водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

Автомобилисты стали свидетелями дорожного инцидента на улице Трилиссера. В сети распространилось видео, на котором видно, как ребенок перебегает дорогу вне пешеходного перехода. В какой-то момент его сбивает машина. Пострадавший встает и уходит, а водитель, решив, что со школьником все в порядке, уезжает с места ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.