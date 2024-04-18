В центре Иркутска водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

Автомобилисты стали свидетелями дорожного инцидента на улице Трилиссера. В сети распространилось видео, на котором видно, как ребенок перебегает дорогу вне пешеходного перехода. В какой-то момент его сбивает машина. Пострадавший встает и уходит, а водитель, решив, что со школьником все в порядке, уезжает с места ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.
— Автоинспекторы установили личность водителя. Им оказался 56-летний местный житель. В отношении мужчины составили материал по части статьи за то, что он оставил место ДТП. Водителю может грозить лишение прав на 15 лет, либо арест на 15 суток, — говорят в ГИБДД.
В Госавтоинспекции напоминают, что в случае аварии, где погибли или ранены люди, водитель, причастный к ней, обязан оказать первую помощь пострадавшим, вызвать скорую помощь и инспекторов ГИБДД.
Важно, что пострадавший может быть шокирован и не понять, что получил травмы, а в последствии обратиться в больницу. В таком случае, считается, что водитель, который был участником, покинул место ДТП.