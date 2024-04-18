В детском садике Хабаровска отравились дети

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому крае и ЕАО, обстоятельства произошедшего выясняются. Инцидент случился 16 апреля. Информация об этом появилась в СМИ и тут же стала объектом внимания правоохранителей. Проверка проводится в рамках статьи Уголовного Кодекса «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».