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В детском садике Хабаровска отравились дети

На контроле Следственного комитета России находится разбирательство по факту отравления детей в частном детском саду.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому крае и ЕАО, обстоятельства произошедшего выясняются. Инцидент случился 16 апреля. Информация об этом появилась в СМИ и тут же стала объектом внимания правоохранителей. Проверка проводится в рамках статьи Уголовного Кодекса «оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья граждан».