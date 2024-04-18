В центре Владивостока на тротуар обрушилась часть фасада здания

В центре Владивостока на тротуар рухнула часть фасада исторического здания, сообщает ИА PrimaMedia. По предварительным данным, пострадавших нет.
Все произошло в четверг, 18 апреля. У здания на Светланской, 85, частично обрушился фасад. В этот момент никого из пешеходов на тротуаре, к счастью, не оказалось.
«Это хорошо, что рядом не было никого. А представьте, что бы было, если вдруг это упало кому-то на голову?», — рассказал корр. ИА PrimaMedia очевидец.
Как сообщили редакции в пресс-службе администрации города, сотрудники управляющей компании выехали на место, чтобы устранить последствия и натянуть сигнальную ленту.
«В этом году запланирован капитальный ремонт фасада. Ведется проектирование», — уточнил собеседник агентства.