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В центре Владивостока на тротуар обрушилась часть фасада здания

На месте уже работают специалисты.

Источник: PrimaMedia.ru

В центре Владивостока на тротуар рухнула часть фасада исторического здания, сообщает ИА PrimaMedia. По предварительным данным, пострадавших нет.

Все произошло в четверг, 18 апреля. У здания на Светланской, 85, частично обрушился фасад. В этот момент никого из пешеходов на тротуаре, к счастью, не оказалось.

«Это хорошо, что рядом не было никого. А представьте, что бы было, если вдруг это упало кому-то на голову?», — рассказал корр. ИА PrimaMedia очевидец.

Как сообщили редакции в пресс-службе администрации города, сотрудники управляющей компании выехали на место, чтобы устранить последствия и натянуть сигнальную ленту.

«В этом году запланирован капитальный ремонт фасада. Ведется проектирование», — уточнил собеседник агентства.

архитектура