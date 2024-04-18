Пострадавшие от паводка в Тырме Хабаровского края получат компенсации

Комиссия приступила к оценке ущерба имуществу пострадавших от резкого разлива реки Сутырь в посёлке Тырма Верхнебуреинского района Хабаровского края граждан. Чрезвычайное происшествие случилось там во вторник, 16 апреля. Потоки воды снесли старый мост и затопили заречную часть населённого пункта, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Всего подтоплению подверглись восемь домов. В один вода зашла в огород, остальные пострадали сильнее, — рассказал корреспонденту нашего издания работающий на месте вместе с комиссией по оценке ущерба первый заместитель главы администрации Верхнебуреинского района Алексей Крупевский. — Люди получат компенсации. При частичной утрате имущества по 50 тысяч рублей на каждого проживающего в пострадавшем доме члена семьи. При полной утрате — по 100 тысяч рублей на члена семьи. Под этот критерий попадает один дом. Также предусмотрена выплата по 10 тысяч рублей на человека.
В настоящее время обстановка в Тырме спокойная. Уровень воды в реке Сутырь в норме. На месте снесённого потоками моста дежурят спасатели. Они обеспечивают перевозку людей с берега на берег. Воду из подполий и колодцев откачали. Продукты, медикаменты имеются в достаточном количестве. Двое школьников из заречной части Тырмы переведены на дистанционное обучение.
Вопрос с восстановлением моста или возможным переселением людей в основной посёлок будет решаться в рабочем порядке.
В заречной части Тырмы в советские годы размещался крупный леспромхоз. По ныне разрушенному мосту по узкоколейке вывозили лес на железнодорожную станцию. В 90-х годах прошлого века предприятие прекратило своё существование. Мост обветшал. В последние годы его ремонтировали несколько раз, но использовался он преимущественно как пешеходный.