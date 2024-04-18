Пострадавшие от паводка в Тырме Хабаровского края получат компенсации

— Всего подтоплению подверглись восемь домов. В один вода зашла в огород, остальные пострадали сильнее, — рассказал корреспонденту нашего издания работающий на месте вместе с комиссией по оценке ущерба первый заместитель главы администрации Верхнебуреинского района Алексей Крупевский. — Люди получат компенсации. При частичной утрате имущества по 50 тысяч рублей на каждого проживающего в пострадавшем доме члена семьи. При полной утрате — по 100 тысяч рублей на члена семьи. Под этот критерий попадает один дом. Также предусмотрена выплата по 10 тысяч рублей на человека.