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Уже задержали: стрелок из Партизанска оказался с судимостями

В Приморье прокуратура проверяет инцидент со стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

Странный мужчина поднял предмет, похожий на оружие, и начал палить в воздух в районе ГДК в Партизанске. Прокуратура уже проводит проверку, стрелка задержали, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе прокуратуры Приморья корреспонденту «КП» рассказали, что подозреваемого судили несколько раз: за убийство, хищения и хранение наркотических веществ. Напомним, что мужчина выше на улицу, встал посреди тротуара и, несмотря на рядом находящихся людей, несколько раз выстрелил в воздух.

Что за оружие было у него в руках, выясняют специалисты. Полицейские доставили маргинала в отделение, чтобы узнать подробности инцидента. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее «КП» писала, что момент стрельбы попал на видео. Ролик завирусился в социальных сетях. Родители испугались и побоялись отпускать детей гулять.