Уже задержали: стрелок из Партизанска оказался с судимостями

В пресс-службе прокуратуры Приморья корреспонденту «КП» рассказали, что подозреваемого судили несколько раз: за убийство, хищения и хранение наркотических веществ. Напомним, что мужчина выше на улицу, встал посреди тротуара и, несмотря на рядом находящихся людей, несколько раз выстрелил в воздух.