В Башкирии из-за взрыва газа 27-летний мужчина получил ожоги 55% тела

В селе Кушнаренково Кушнаренковского в одном из домов произошел взрыв газа. Соседи услышали хлопок и грохот посуды, сообщили в МЧС.
В результате происшествия серьезно пострадал 27-летний мужчина. Лежащим на полу его нашли соседи. Они вызвали пожарных и скорую помощь. Прибывшие огнеборцы ликвидировали открытый огонь в течение 45 минут.
«Пострадавшего с сильными ожогами I и II степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, в общей сложности на 55% тела, его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу № 18. Врач оценивают его состояние как крайне тяжелое», — прокомментировали в ведомстве.
Предварительно пожар мог произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.