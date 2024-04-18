В Башкирии из-за взрыва газа 27-летний мужчина получил ожоги 55% тела

«Пострадавшего с сильными ожогами I и II степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, в общей сложности на 55% тела, его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу № 18. Врач оценивают его состояние как крайне тяжелое», — прокомментировали в ведомстве.