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В Башкирии из-за взрыва газа 27-летний мужчина получил ожоги 55% тела

Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: МЧС Башкирии

В селе Кушнаренково Кушнаренковского в одном из домов произошел взрыв газа. Соседи услышали хлопок и грохот посуды, сообщили в МЧС.

В результате происшествия серьезно пострадал 27-летний мужчина. Лежащим на полу его нашли соседи. Они вызвали пожарных и скорую помощь. Прибывшие огнеборцы ликвидировали открытый огонь в течение 45 минут.

«Пострадавшего с сильными ожогами I и II степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, в общей сложности на 55% тела, его экстренно госпитализировали в уфимскую больницу № 18. Врач оценивают его состояние как крайне тяжелое», — прокомментировали в ведомстве.

Предварительно пожар мог произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования.