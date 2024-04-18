В Ангарске задержан любитель легких денег, забравший их у двух пенсионерок. Полиция ищет других потерпевших

Одной из жертв аферисты рассказали историю о дочери, «попавшей в ДТП», другой — о пострадавшей в аварии сестре. После того, как перепуганные бабушки согласились помочь родным людям деньгами, к ним пришел молодой парень, которому они отдали 687 тысяч рублей.