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В Ангарске задержан любитель легких денег, забравший их у двух пенсионерок. Полиция ищет других потерпевших

Очередной дроппер задержан полицейскими в Ангарске. Курьер мошенников попался после того, как забрал деньги у двух пенсионерок, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, пожилые горожанки — 84 и 86 лет — обратились в полицию с разницей в пару дней. По их словам, обе они «лишились личных сбережений, хранившихся дома».

Одной из жертв аферисты рассказали историю о дочери, «попавшей в ДТП», другой — о пострадавшей в аварии сестре. После того, как перепуганные бабушки согласились помочь родным людям деньгами, к ним пришел молодой парень, которому они отдали 687 тысяч рублей.

Нашли курьера быстро. В отделе полиции 19-летний ангарчанин сказал, что хотел быстро и ненапряжно заработать, поэтому откликнулся на объявление в интернете. Деньги, которые он забрал у обманутых его «работодателями» пенсионерок, перевел на указанный счет. Себе оставил «меньше 7% суммы».

Теперь парень — фигурант уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». Его проверяют на причастность к другим похожим преступлениям.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о совершении этим молодым человеком противоправных деяниях, позвонить по телефонам: 8 (3955) 53−05−15, 02 (102 с мобильного).

В том, что «легкий заработок», который обещают в интернете, на самом деле является короткой дорогой в места не столь отдаленные, уже убедились многие дропперы. Например, на прошлой неделе в Братске попался парень, втянувший в сомнительное предприятие приятеля.

Как отмечают в полиции, остаться на свободе у подручных мошенников шансов ничтожно мало — «таких пособников практически в 100% случаев оперативно задерживают сотрудники уголовного розыска».