Воды по колено, люди спасают свои дома: жителей затопленных поселков эвакуируют в Хабаровском крае

В селах Среднехорское и Гвасюги района имени Лазо произошло ЧП. Из-за высоких температур вскрытие реки Хор пошло по наихудшему сценарию. Вода просачивается через глыбы льда и заходит в населенные пункты. Люди покидают подтопленные дома, а те, кто остается, пытаются спасти свое имущество. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
17 апреля специалисты МЧС на вертолете облетали территории и обнаружили заторы льда на реке Хор. Из-за мелководья глыбы застряли на месте, а вода начала разливаться по ближайшим поселкам — Среднехорское и Гвасюги. Из-за розлива реки вода в населенных пунктах местами стоит по колено. На местах дежурят спасатели. Они помогают жителям переносить вещи на верхние этажи домов.
— Вода также зашла на территорию пяти приусадебных, двух внутрипоселковых участков и один отрезок межпоселковой дороги. Подтоплена территория школы. В здании воды нет. Учащиеся переведены на дистанционный режим обучения, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В селе Гвасюги подтоплен один дом, в котором живут двое взрослых и ребенок. Вода зашла на шесть приусадебных участков и часть местной дороги. В превентивных целях были эвакуированы 22 человека, в том числе девять детей. 14 человек разместили в ПВР, а остальные временно уехали к родным. Всего в районе развернуты два пункта временного размещения. В них могут разместиться около 100 человек.
Уровень воды в реке Хор сейчас держится на отметке 1043 сантиметра, что выше опасного значения на 43 сантиметра.