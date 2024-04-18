Воды по колено, люди спасают свои дома: жителей затопленных поселков эвакуируют в Хабаровском крае

В селе Гвасюги подтоплен один дом, в котором живут двое взрослых и ребенок. Вода зашла на шесть приусадебных участков и часть местной дороги. В превентивных целях были эвакуированы 22 человека, в том числе девять детей. 14 человек разместили в ПВР, а остальные временно уехали к родным. Всего в районе развернуты два пункта временного размещения. В них могут разместиться около 100 человек.