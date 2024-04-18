В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на российские регионы

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением оперативно-тактических ракет “Точка-У”, реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров», — говорится в сообщении.
Дежурные средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Ростовской области, а также перехватили один дрон и уничтожили три малоразмерных воздушных шара над Воронежской областью.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в среду средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане. Кроме того, еще один аппарат удалось обезвредить в Тверской области, а другой подавили средствам РЭБ в Воронеже. В результате обошлось без пострадавших.