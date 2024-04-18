О наплыве мошенников предупредили в полиции Казахстана

По итогу все обнаруженные мошеннические просьбы о помощи были удалены, а номера их авторов заблокированы в общих чатах. Однако это не значит, что казахстанцы не столкнутся с другими аферистами, которых еще не выявили. Поэтому полиция Казахстана призывает граждан быть осторожными и проверять достоверность любой информации, касающейся финансовых вопросов.