В Самаре спасли упавшего с байдарки мужчину с переохлаждением

На помощь 43-летнему мужчине отправились спасатели подразделения «Поляна Фрунзе». Его подняли с воды на борт спасательного катера в 16:47 и доставили на спасательную станцию. Пострадавшему был поставлен диагноз переохлаждение, его передали врачам скорой медицинской помощи.