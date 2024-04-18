В Самаре спасли упавшего с байдарки мужчину с переохлаждением

В среду, 17 апреля 2024 года, в Самаре произошло ЧП на воде, из-за которого потребовалась помощь спасателей. Мужчина упал в воду из-за опрокидывания байдарки.
— Сообщение о происшествии поступило в 16:33 от очевидца с лодочной станции на берегу Волги напротив 3-й Просеки. Сильное течение и низкая температура воды мешали упавшему мужчине самостоятельно выбраться на берег, — рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.
На помощь 43-летнему мужчине отправились спасатели подразделения «Поляна Фрунзе». Его подняли с воды на борт спасательного катера в 16:47 и доставили на спасательную станцию. Пострадавшему был поставлен диагноз переохлаждение, его передали врачам скорой медицинской помощи.