19-летняя жительница Черемхово вместо лайков может получить 15 суток ареста

Как рассказали в пресс-службе приангарского МВД, о ее странных выходках стало известно из соцсетей:
«…обратили внимание на видеоролик, на кадрах которого видно, как девушка пыталась повредить муниципальное имущество на остановке общественного транспорта и бросила камень в клетку с медведем».
Нашли нарушительницу и парня, снимавшего ее «подвиги» на видео, быстро. Жительница одного из населенных пунктов Черемховского района не стала отрицать очевидного. На нее составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», санкция которой подразумевает денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток.