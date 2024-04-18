19-летняя жительница Черемхово вместо лайков может получить 15 суток ареста

Нашли нарушительницу и парня, снимавшего ее «подвиги» на видео, быстро. Жительница одного из населенных пунктов Черемховского района не стала отрицать очевидного. На нее составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», санкция которой подразумевает денежный штраф или административный арест на срок до 15 суток.