В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на российские регионы

«Дежурными средствами ПВО две оперативно-тактические ракеты (“Точка-У”. — Прим. ред.), девятнадцать реактивных снарядов (RM-70 “Vampire”. — Прим. ред.), шестнадцать БПЛА и два малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.
Еще три дрона сбили над Ростовской областью, один беспилотник и три воздушных шара — над Воронежской.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при украинском обстреле минувшей ночью пострадали два человека. Жительница поселка Разумное получила осколочное ранение стопы, ее госпитализировали. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.
В Воронеже при атаке дрона пострадала женщина 1956 года рождения, написал губернатор области Александр Гусев в Telegram. Ее госпитализировали в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести.
В Ростовской области легкие ранения при падении обломков дрона получил житель Каменска, сообщил губернатор Василий Голубев. Пострадавшему госпитализация не потребовалась.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане. Кроме того, еще один аппарат удалось перехватить в Тверской области, а другой подавили средствам РЭБ в Воронеже.