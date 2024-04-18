Экс-курсант МЧС получил 21 год колонии за убийство девочки в Железногорске

Красноярский краевой суд приговорил бывшего курсанта МЧС Евгения Анисифорова к 21 году колонии строгого режима за убийство 16-летней школьницы из Железногорска. Об этом сообщает корреспондент krsk.aif.ru из зала суда.
По данным Следственного комитета и прокуратуры, 31 июля 2022 года курсант МЧС Анисифоров изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу в Железногорске, а также украл часть её документов и личных вещей. Кроме того, ранее он совершил серию краж на железногорском пляже, а также напал на ещё одну девушку.
Убийца оставил на месте преступления свой генетический материал, но быстро найти его не удалось. Следователям пришлось проверить на причастность к убийству более 10 тысяч человек от 14 до 65 лет. Установить подозреваемого удалось в апреле 2023 года.
Бывший курсант полностью признал свою вину. В своём последнем слове Анисифоров принёс извинения всем потерпевшим.