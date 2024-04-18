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Экс-курсант МЧС получил 21 год колонии за убийство девочки в Железногорске

Красноярский краевой суд признал бывшего курсанта МЧС Евгения Анисифорова виновным в убийстве 16-летней девочки из Железногорска.

Источник: Аргументы и факты

Красноярский краевой суд приговорил бывшего курсанта МЧС Евгения Анисифорова к 21 году колонии строгого режима за убийство 16-летней школьницы из Железногорска. Об этом сообщает корреспондент krsk.aif.ru из зала суда.

По данным Следственного комитета и прокуратуры, 31 июля 2022 года курсант МЧС Анисифоров изнасиловал и убил 16-летнюю школьницу в Железногорске, а также украл часть её документов и личных вещей. Кроме того, ранее он совершил серию краж на железногорском пляже, а также напал на ещё одну девушку.

Убийца оставил на месте преступления свой генетический материал, но быстро найти его не удалось. Следователям пришлось проверить на причастность к убийству более 10 тысяч человек от 14 до 65 лет. Установить подозреваемого удалось в апреле 2023 года.

Бывший курсант полностью признал свою вину. В своём последнем слове Анисифоров принёс извинения всем потерпевшим.