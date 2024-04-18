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«Столкнулись три автомобиля»: шесть человек пострадали в ДТП в Кинельском районе

Четыре ребенка пострадали в жуткой аварии на дороге Самара — Бугуруслан.

Страшное ДТП произошло вечером 17 апреля под Самарой. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, на 38 километре дороги Самара — Бугуруслан в Кинельском районе столкнулись три машины: Лада Калина, Фольксваген Поло и Ваз 2107. На место аварии приехали сотрудники полиции, медики и пожарные-спасатели ПСО № 14.

— В результате аварии пострадали шесть человек, — следует из пресс-релиза ГУ МВД региона.

Среди пострадавших — водитель Калины и пять пассажиров Ваз 2107, причем четверо из них — несовершеннолетние. Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняют.