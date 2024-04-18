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Иностранец хотел вывезти из Приморья ценный запрещённый товар

Его задержали на пункте пропуска Краскино.

Гражданина иностранного государства приговорили к году колонии-поселения за попытку контрабанды женьшеня из Приморья, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Мужчину задержали осенью 2023 года рядом с пунктом пропуска Краскино. Сотрудники погрануправления обнаружили в автомобиле тайник с корнями растений.

Исследование провели специалисты заповедника «Земля леопарда» и установили, что это корни женьшеня настоящего, который относится к особо ценным растениям.

Хасанский районный суд признал иностранца виновным по статье об умышленном повреждении или уничтожении, незаконном сборе или обороте особо ценных растений и грибов.

Напомним, стоимость задержанной партии женьшеня составила около 4 млн рублей, а масса — 3,5 кг.

таможня