В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки ВСУ на российские регионы

ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Накануне средства ПВО сбили украинские дроны в Мордовии и Татарстане. Кроме того, еще один аппарат удалось перехватить в Тверской области, а другой подавили средствам РЭБ в Воронеже.