В Башкирии решили помиловать двух осужденных женщин

«Два ходатайства из трех были комиссией поддержаны, — рассказал Константин Толкачев. — В одном случае речь идет о краже и дальнейшей продаже мобильного телефона. Женщина после конфликта с мужем ушла из дома вместе с двумя детьми и временно остановилась у случайного знакомого в комнате общежития. Похитив и затем продав его телефон, она потратила деньги на личные нужды. Второе ходатайство поступило от осужденной за применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. В доме разгорелся семейный скандал, и женщина, чтобы приструнить мужа, вызвала полицию. На вызов приехали участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Развязка получилась неожиданная. Учинив перепалку, мать семейства набросилась с оскорблениями и побоями на участкового. Обе женщины раскаялись и уже частично отбыли назначенное судом наказание. В материалах дел много нюансов. Глубоко изучив имеющуюся информацию, члены комиссии сочли возможным поддержать прошение о помиловании».