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В Башкирии решили помиловать двух осужденных женщин

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев провел заседание возглавляемой им комиссии по вопросам помилования при Главе РБ. Было рассмотрено три ходатайства осужденных, фигуранты всех трех дел — женщины.

Источник: Башинформ

«Два ходатайства из трех были комиссией поддержаны, — рассказал Константин Толкачев. — В одном случае речь идет о краже и дальнейшей продаже мобильного телефона. Женщина после конфликта с мужем ушла из дома вместе с двумя детьми и временно остановилась у случайного знакомого в комнате общежития. Похитив и затем продав его телефон, она потратила деньги на личные нужды. Второе ходатайство поступило от осужденной за применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. В доме разгорелся семейный скандал, и женщина, чтобы приструнить мужа, вызвала полицию. На вызов приехали участковый и инспектор по делам несовершеннолетних. Развязка получилась неожиданная. Учинив перепалку, мать семейства набросилась с оскорблениями и побоями на участкового. Обе женщины раскаялись и уже частично отбыли назначенное судом наказание. В материалах дел много нюансов. Глубоко изучив имеющуюся информацию, члены комиссии сочли возможным поддержать прошение о помиловании».

По данным пресс-службы регионального парламента, третье ходатайство осталось без удовлетворения. Женщина осуждена по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. В ходе распития спиртных напитков между ней и ее родственником завязалась ссора, которая закончилась поножовщиной.

Представления Главы РБ по рассмотренным ходатайствам вместе с заключениями комиссии будут направлены президенту РФ. Окончательное решение о помиловании принимается главой государства.